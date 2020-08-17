* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Иваново, , 18:05 — REGNUM Уголовное дело в отношении жителя Иваново возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие деятельности в такой организации» следственным отделением УФСБ России по Ивановской области, сообщили ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе УФСБ по региону.

Согласно данным следствия, житель областного центра, 1994 года рождения, через третью страну въехал на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ивановский суд приговорил другого участника террористической организации к десяти годам лишения свободы — заочно, поскольку фигурант дела находился в международном розыске.