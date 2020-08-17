Нижний Новгород, , 17:59 — REGNUM В Московском районе Нижнего Новгорода 17 августа в 16:20 начался пожар на складе лакокрасочной продукции. По данным МЧС огонь охватил здание, находящееся по адресу переулок Спортсменский д. №12-б.

Пожару присвоен третий ранг, огонь, охвативший около 600 кв. метров тушат 81 человек и 30 единиц техники.

Роспотребнадзор рекомендует жителям домов, расположенных рядом с пожаром, закрыть окна и форточки, чтобы избежать попадания дыма в легкие. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.