Ростов-на-Дону, , 17:18 — REGNUM В Ростовской области двое малолетних детей выпали из окна. Один мальчик погиб, второй получил травмы и находится в больнице. Состояние пациента врачи оценивают как тяжёлое.

Трагедия произошла на улице Маршала Жукова в Таганроге днём 17 августа. Два брата выпали с девятого этажа многоквартирного дома.

«Один из детей — двухлетний мальчик — погиб на месте, второй — мальчик четырёх лет — госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы», — цитирует «Интерфакс-Юг» источник в правоохранительных органах.

ИА REGNUM напоминает, что в период с января по июль 2020 года от внешних причин в Ростовской области погиб 91 ребёнок в возрасте от одного года до 17 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области 91 ребёнок погиб от внешних причин