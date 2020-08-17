Москва, , 16:49 — REGNUM В Ростовской области задержан участник межрегиональной преступной группировки, причастной к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, известной как «банда Леснякова». Об этом сообщает Следственный комитет России 17 августа, передаёт ИА REGNUM.

Долгое время подозреваемому удавалось скрываться от следствия. Он «неоднократно менял анкетные данные, сделал пластические операции по изменению внешности, а также удалил папиллярные узоры пальцев обеих рук». Его личность установлена.

Задержанному предъявлено обвинение по восьми статьям Уголовного кодекса РФ. В частности, он обвиняется в убийстве, участии в банде, разбое. Следователи проверяют его причастность к иным эпизодам преступной деятельности.

ИА REGNUM напоминает, что «банда Леснякова» в период с 1999 по 2011 год совершила более 40 тяжких и особо тяжких преступлений в отношении жизни здоровья и имущества граждан на территории Москвы, Московской, Ростовской и Челябинской областей, а также Краснодарского края. Несколько участников организованной группы ранее осуждены к длительным срокам лишения свободы. Дмитрий Лесняков ранее осуждён за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийств граждан, к 25 годам лишения свободы.

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