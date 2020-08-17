Тбилиси, , 15:33 — REGNUM Труп молодого мужчины был найден 17 августа спасателями в реке Кура в Тбилиси. Об этом сообщает агентство Report.

По данным журналистов, тело было опознано, это Георгий Ш., работавший в столичном баре. Ранее была найдена и опознана Байя Б. Они работали вместе и вместе пропали.

Напомним, молодой человек и девушка пропали рано утром 15 августа. Они сказали, что вышли на несколько минут, но так и не вернулись. Пропавших начали искать в тот же день. Известно, что в последний раз их видели возле Дома юстиции в парке «Сад родного языка».

Изначально в МВД Грузии сообщили, что по факту исчезновения молодого человека и девушки было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.

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