Волгоград, , 15:25 — REGNUM Возгорание сухой растительности тушат пожарные в Дубовском районе Волгоградской области, сообщили 17 августа в пресс-службе регионального управления МЧС. В степь отправились, в том числе, мотовездеходы.

Горит трава между сёлами Горная Пролейка и Стрельно-Широкое. Угрозы распространения огня на населённые пункты нет, но порывистый ветер, меняющий своё направление, осложняет работу спасателей. На месте работают несколько расчётов, сводная мобильная группа оснащена мотовездеходами с возможностью тушения пожара на ходу.

В социальных сетях очевидцы утверждают, что из-за дыма сократилась до нескольких метров видимость на федеральной трассе Волгоград — Сызрань.