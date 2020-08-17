Архангельск, , 15:16 — REGNUM В Архангельской области активизировались телефонные мошенники. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, только в июле на территории региона зарегистрировано почти 300 фактов хищения денежных средств с банковских карт мошенниками, их добычей стали более 30 млн. рублей.

Наиболее распространенный способ обмана — звонки «работников банка» предлагающие преумножить, сохранить или обезопасить денежные средств, находящиеся на вкладе владельца с предложением их перевода на «безопасный счет». Либо предложения «лже-представителей» различных финансовых компаний об инвестировании денежных средств в ценные бумаги, игры на бирже и участия в финансовых операциях.

Так, например, по звонку «лже-банкира» житель Приморского района, пытаясь обезопасить себя от якобы несанкционированной попытки спасания денежных средств и выполняя указания мошенника, потерял более 800 тыс. рублей. Житель Вилегодского района потерял 1 млн рублей, ведя переписку с мошенником через соцсеть «Вконтакте».