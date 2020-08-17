Тбилиси, , 15:17 — REGNUM Девушка, найденная 17 августа мертвой в реке Кура в Тбилиси, опознана и является Байей Б., которая работала в столичном баре Bauhaus. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным ведомства, спасатели продолжают поиски коллегу погибшей Георгия Ш. Он пропал вместе девушкой.

Напомним, молодой человек и девушка вышли 15 августа в 5 утра из бара, находящегося на берегу реки, сказав, что ненадолго. После этого они не вернулись. Личные вещи пропавших остались на рабочем месте. Было заведено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

Поиски Беруашвили и Шаламберидзе начались вечером в день их исчезновения. Тело девушки нашли 17 августа.

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