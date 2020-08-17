Липецк, , 15:01 — REGNUM В Липецке сотрудники Росгвардии задержали мужчину 1982 года рождения, у которого нашли наркотики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 17 августа.

В микрорайоне Тракторный сотрудники вневедомственной охраны заметили мужчину, который при виде служебной машины попытался скрыться. Его задержали, так как он находился, предположительно, в состоянии наркотического опьянения, и передали сотрудникам полиции.

При досмотре у мужчины нашли сверток с двумя таблетками синтетического наркотика массой 0,80 грамма. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хранение наркотических средств в значительном размере».