Киев, 17 августа 2020, 15:02 — REGNUM В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали трёх подозреваемых в изготовлении и распространении амфетамина. Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе городской прокуратуры.
Задержаны трое жителей Киева. Полицейским удалось зафиксировать попытку продажи подозреваемыми 0,5 кг амфетамина на сумму около 175 тыс. гривен или примерно $6,4 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве был задержан подозреваемый, в автомобиле которого борцы с наркоторговлей нашли почти 1 кг кокаина и другие наркотики.
Читайте также: В Киеве изъяли около одного килограмма кокаина