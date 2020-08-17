Киев, , 15:02 — REGNUM В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали трёх подозреваемых в изготовлении и распространении амфетамина. Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе городской прокуратуры.

«Прекращена противоправная деятельность преступной группы, которая на протяжении последних лет осуществляла изготовление и сбыт на территории столицы психотропного вещества амфетамин в особо крупных размерах», — сказано в сообщении.

Задержаны трое жителей Киева. Полицейским удалось зафиксировать попытку продажи подозреваемыми 0,5 кг амфетамина на сумму около 175 тыс. гривен или примерно $6,4 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве был задержан подозреваемый, в автомобиле которого борцы с наркоторговлей нашли почти 1 кг кокаина и другие наркотики.

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