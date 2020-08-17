Ташкент, , 14:38 — REGNUM Три человека, в том числе инспектор ДПС, получили травмы в результате ДТП в Алмазарском районе Ташкента, сообщили 17 августа в пресс-службе ташкентского ГУВД.

По данным ведомства, 10 августа водитель автомобиля Nexia потерял управления и врезался в Lacetti, водитель которого был остановлен сотрудником УБДД. После столкновения Lacetti врезался в Matiz, который стоял на обочине.

В результате аварии травмы получили инспектор ДПС, водитель Lacetti и виновник ДТП. Материалы по этому делу переданы в прокуратуру Алмазарского района.

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