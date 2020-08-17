Волгоград, , 14:38 — REGNUM Продажу немаркированных табачных изделий выявили сотрудники полиции в Нехаевском районе Волгоградской области. У автолюбителя на рынке изъяли свыше четырёх тысяч пачек сигарет без акцизных марок, сообщили 17 августа в пресс-службе регионального УМВД.

46-летний сельский житель на территории рынка в станице Нехаевской с капота своего автомобиля продавал табачные изделия. Документов у продавца на продукцию не было, полицейские изъяли более четырёх тысяч пачек контрафактных сигарет. Эксперты оценили стоимость партии почти в 400 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Законодательство предусматривает за подобное правонарушение до трёх лет лишения свободы.