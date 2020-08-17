Ставрополь, , 14:31 — REGNUM В Ставропольском крае произошло ДТП с участием жителя соседней республики. Находясь за рулем внедорожника Porsche Cayenne, 31-летний водитель въехал в фонтан, сообщили 17 августа в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Инцидент произошел около полуночи 16 августа на улице Фучика. Несшийся на большой скорости со стороны улицы Орджоникидзе нарушитель не справился с управленим, переехал бордюр фонтана и повис на нем. Когда водитель давал показания по ДТП, он пояснил, что «на повороте у него якобы отказали тормоза», чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, он повернул вправо, из-за чего «внедорожник стал неуправляем».

По данным ГИБДД, за последние два года нарушитель привлекался к административной ответственности за различные нарушения свыше десяти раз. На момент аварии у него не было к тому же страхового полиса, поэтому возмещать ущерб за разрушенный фонтан ему придется из своего кармана.