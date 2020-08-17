Тбилиси, , 14:30 — REGNUM Тело девушки нашли спасатели 17 августа в реке Кура в Тбилиси во время поисковых работ. Об этом сообщает «Общественное телевидение» Грузии.

По данным журналистов, опознание тела еще не проводилось. Правоохранители официального заявления по этому поводу не сделали. Поисковая операция проводится в связи с пропажей двух сотрудников столичного бара Bauhaus.

Стоит отметить, что о пропаже молодого человека и девушки, работавших в баре, сообщили в полицию вечером 15 августа. Они вышли рано утром ненадолго с места работы, но не вернулись. На рабочем месте остались их личные вещи.

Как сообщили в пресс-службе МВД Грузии, по факту исчезновения работников бара было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».