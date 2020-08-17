Таруса, Калужская область, , 17:43 — REGNUM К одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима приговорена судом 38-летняя жительница города Малоярославца за хищение денег в особо крупном размере. Об этом 17 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Установлено, что с 26 по 28 апреля 2020 года женщина находилась в Тарусе, где подрабатывала сиделкой с проживанием. При уборке комнаты женщина обнаружила ключ от сейфа, который вскрыла и забрала оттуда 1 млн 149 тыс. 426 рублей.

Подсудимая вину признала и в содеянном раскаялась, возместив причинённый ущерб.

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