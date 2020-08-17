Новосибирск, , 14:04 — REGNUM В Новосибирске сотрудники Сибирской оперативной таможни и Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России изъяли из незаконного оборота около 20 кг синтетических наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском таможенном управлении.

«Около 20 кг наркотических средств синтетического происхождения оценочной стоимостью свыше 100 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что канал поставки организовала преступная группа — более 100 тыс. разовых доз «соли» злоумышленники заказали из Китая. В июле груз через Казахстан поступил в центральную часть России, а затем — на территорию Сибирского федерального округа для дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.229.1 УК РФ.