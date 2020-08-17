Донецк, , 14:03 — REGNUM В результат пожара на минном поле в Донбассе один украинский военный погиб, второй получил ранения. Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР.

Как сообщили в пресс-службе, в районе села Лебединское под Мариуполем на минном поле загорелась сухая трава.

«Во время пожара произошло три взрыва предположительно при возгорании минного поля. По предварительным данным, потери украинских боевиков составили: один погибший и один раненый», — сказано в сообщении.

ЧП произошло в зоне ответственности 501 батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, добавили в НМ ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина не предоставит особый статус Донбассу из-за позиции большинства депутатов Верховной рады Украины.

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