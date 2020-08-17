Ярославль, 17 августа 2020, 13:46 — REGNUM Заместитель губернатора Ярославской области Ярославской области Андрей Шабалин покинул госпиталь ветеранов войн и продолжит лечение от коронавирусной инфекции в домашних условиях. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM коронавирус был выявлен у Андрея Шабалина после возвращения из отпуска, первый положительный тест он сдал 7 августа, после чего был помещен в ковид-госпиталь.
«В данный момент Андрей Юрьевич переведен на амбулаторное лечение на дому под наблюдением участкового терапевта. Повторные тесты пока положительные, но состояние Андрея Юрьевича стабильно хорошее, он включен во все рабочие процессы в дистанционном формате», — отметили в правительстве Ярославской области.
На данный момент лечение от коронавируса в Ярославской области продолжают 715 человек, из них 83 находятся на инфекционных койках в лечебных учреждениях региона.
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