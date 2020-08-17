Ярославль, , 13:46 — REGNUM Заместитель губернатора Ярославской области Ярославской области Андрей Шабалин покинул госпиталь ветеранов войн и продолжит лечение от коронавирусной инфекции в домашних условиях. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM коронавирус был выявлен у Андрея Шабалина после возвращения из отпуска, первый положительный тест он сдал 7 августа, после чего был помещен в ковид-госпиталь.

Андрей Шабалин Yarregion.ru

«В данный момент Андрей Юрьевич переведен на амбулаторное лечение на дому под наблюдением участкового терапевта. Повторные тесты пока положительные, но состояние Андрея Юрьевича стабильно хорошее, он включен во все рабочие процессы в дистанционном формате», — отметили в правительстве Ярославской области.

На данный момент лечение от коронавируса в Ярославской области продолжают 715 человек, из них 83 находятся на инфекционных койках в лечебных учреждениях региона.

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