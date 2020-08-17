Казань, , 13:44 — REGNUM Следственные органы в Татарии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») после обнаружения тела 58-летней жительницы Казани на улице Сафиуллина с признаками насильственной смерти в виде колото-резаной раны в области шеи. Об этом информирует пресс-служба СКР по РТ.

По подозрению в преступлении задержали 60-летнего мужчину, давшего признательные показания. Следствию удалось установить, что погибшая и подозреваемый на протяжении нескольких месяцев просили милостыню. В какое-то время между ними произошел конфликт, мужчина обвинил женщину в похищении у его подруги 3 тыс. рублей. Он потребовал не приходить потерпевшей за милостыней. В день трагедии, 14 августа, находясь в алкогольном опьянении, мужчина увидел женщину спящей на стуле и нанес ей смертельное ранение, а затем скрылся.

Судом в отношении подозреваемого назначено наказание в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в столице Татарии на улице Сафиуллина прохожие заметили мёртвую женщину, сидевшую на стуле перед храмом иконы Божией Матери Умиление.

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