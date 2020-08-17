село Кыра, , 13:24 — REGNUM Теперь уже бывшие сотрудники государственного учреждения здравоохранения «Кыринская центральная районная больница» (Забайкальский край) обвиняются в крупном хищении денежных средств. Как пояснил сегодня, 17 августа, прокурор Кыринского района Андрей Юшин, речь идёт о главном бухгалтере и бухгалтере данного медицинского учреждения, которые в период с сентября по декабрь 2017 года, используя программу «Сбербанк Бизнес Онлайн», обманным путем похитили около 260 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения») обвиняемые частично возместили ущерб. Но на их имущество — (две автомашины общей стоимостью 500 тыс. рублей) наложен арест.