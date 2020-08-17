Октябрьский район, Югра, , 12:55 — REGNUM В Югре скончался ещё один пострадавший при пожаре, произошедшем на Ем-Еговском месторождении 12 августа 2020 года. Об этом сообщил СМИ главный врач Сургутской городской клинической больницы Михаил Курносиков.

Пожар произошёл на нефтепроводе насосной станции в Октябрьском районе. Предварительная причина ЧП — разгерметизация в замерной установке. В результате пострадали четыре человека, один из которых погиб. Пострадавшие были госпитализированы в больницу Сургута.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре при пожаре на нефтепроводе погиб человек, ещё двое получили травмы