Казань, , 12:59 — REGNUM Теплоход на подводных крыльях «Метеор», перевозящий порядка 100 пассажиров, сломался по пути из Болгара в Казань. Судно под названием «Вячеслав Каргин» сломалось 16 августа из-за поломки гребного колеса, сообщает «Татфлот».

По словам очевидцев, поломка случилась у села Кзыл-Байрак. Сначала произошло резкое торможение, затем вибрация. «Метеор» остановили, потом завели снова, теплоход продолжал движение очень медленно. В 18:20 пассажиров пересадили на другой теплоход, сломанное судно осталось на воде. Паники среди людей не было, возмущаться из-за происшествия никто не стал. Персонал «Метеора» поблагодарили за оперативную эвакуацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 7 августа на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького осуществили спуск на воду первого в истории России речного пассажирского судна «Чайка», работающего на сжиженном природном газе.

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