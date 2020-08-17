Боровск, Калужская область, , 13:40 — REGNUM В Калужской области 17 августа на 401-м километре автодороги А-108 в Боровском районе в дорожно-транспортное происшествие попал пассажирский автобус. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Место дорожного происшествия 40.mchs.gov.ru

По предварительным данным, водитель автомобиля Alfa Romeo не справился с управление и, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом Isuzu. В момент дорожного происшествия в автобусе находилось 12 человек. Одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства случившегося.

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