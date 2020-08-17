Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:30 — REGNUM Представители танзанийской оппозиционной «Партии за демократию и прогресс» (CHADEMA) призвали правительство страны арестовать и привлечь к ответственности виновных в поджоге северного штаба партии в Аруше. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление заместителя генерального секретаря партии CHADEMA по материковой Танзании Бенсона Кагаилы журналистам в Дар-эс-Саламе.

По его словам, поджог произошел в ночь на пятницу, 14 августа. Как сообщили в полиции, в результате поджога был нанесен ущерб внутреннему убранству штаба.

Кагаила отметил, что в соседнем здании услышали, как охранник штаба звал на помощь, однако затем крики прекратились.

«По словам очевидцев, здание облили бензином и подожгли, мы пытаемся выяснить причины произошедшего», — заявил он, подчеркнув, что, если в течение пяти дней подозреваемые не будут найдены, представители партии начнут собственное расследование и «расправятся с виновными».

«Они хотят запугать людей, чтобы те боялись идти на митинги, ставить подписи за кандидатов, но нас не запугать, партия жива и обладает большим влиянием, чем ранее, к этим выборам мы подойдем равными», — подчеркнул Кагаила.

Начальник полиции по области Аруша Салюм Хамдуни заявил, что расследование инцидента продолжается, отметив, что к настоящему времени никто не был задержан по подозрению в причастности к поджогу.