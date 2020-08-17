Чебоксары, , 12:18 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор 37-летнему мужчине, которого обвиняли в изнасиловании 14-летней девочки и разбое. Ему назначено 12 лет колонии особого режима, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Следствием и судом установлено, что днем 22 февраля 2020 года в Чебоксарах злоумышленник проследил за 14-летней девочкой и, когда она открыла дверь своей квартиры, напал на нее, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера. Затем он похитил 4 тыс. рублей и скрылся с места преступления.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой с незаконным проникновением в жилище»), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»). Приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы в колонии особо режима и последующем ограничении свободы на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года 32-летний житель Новочебоксарска признан виновным в сексуальных преступлениях: жертвами стали две несовершеннолетние дочери сожительницы. Следствием установлено, что со старшей дочерью он неоднократно вступал в насильственную половую связь с июня 2014 года по январь 2019 года, при этом в момент первого преступления девочке было девять лет.

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