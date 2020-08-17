Москва, , 12:17 — REGNUM В Москве произошёл уличный конфликт со стрельбой, сообщили 17 августа в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Стрельба Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным СК, конфликт произошёл ночью 16 августа. Возле жилого дома на улице Академика Анохина (возле станции метро «Юго-Западная») мужчина открыл стрельбу по рабочим, укладывавшим асфальт на дворовой территории. Отмечается, что нападавший произвёл не менее пяти выстрелов. В результате один человек погиб, ещё один ранен и доставлен в больницу. Стрелок скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статьям ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия»).

Как сообщало ИА REGNUM, трое сотрудников полиции получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в американском штате Техас.

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