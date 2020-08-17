Тбилиси, , 12:19 — REGNUM Трех граждан Нигерии задержали в Грузии по обвинению в хищении с помощью обмана крупной суммы денег у гражданки США. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Грузии.

По версии следователей, обвиняемые создали в соцсети страницу от имени несуществующего гражданина Германии Фрэнка Лукаса, «находящегося в Грузии». От его лица они познакомились с проживающей в США Д. К.

«Члены преступной группы заверили потерпевшую Д.К., что Фрэнк Лукас якобы выиграл тендер на строительство мостов на сумму $900 тыс. и в ближайшее время отправится в США, чтобы создать с ней семью», — сообщили в Генпрокуратуре.

Далее, как считают следователи, сообщники связались с женщиной от лица несуществующего грузинского врача и написали, что Лукасу нужна дорогостоящая операция. Д. К. заверили, что деньги ей вернут за счет дохода, полученного за строительство мостов. Потерпевшая в общей сложности отправила $233 тыс.

Граждан Нигерии также обвиняют в том, что они стали через множество транзакций перечислять в Нигерию и Турцию полученные от американки деньги. Всего они успели переслать почти $87 тыс. Данная деятельность расценена следователями Генпрокуратуры Грузии, как легализация незаконных доходов. Обвиняемым грозит до девяти лет тюремного заключения.