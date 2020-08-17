Тюмень, , 12:12 — REGNUM В Тюмени задержан местный житель, избивший в магазине продавца и порезавший покупателя за ящик спиртного. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемый решил похитить ящик алкогольной продукции в магазине на ул. Щербакова. Бдительная продавщица пыталась остановить вора, но тот её ударил. Покупатель, увидевший, как избивают женщину, пришёл ей на помощь. Тогда фигурант достал из кармана нож и нанёс защитнику рану в область шеи. Пресечь хищение не удалось.

По горячим следам прибывшие на вызов полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый, безработный 37-летний тюменец.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).