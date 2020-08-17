Ульяновск, , 12:09 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту хищения 6 млн рублей, выделенных из бюджета для строительства многоквартирного дома для детей-сирот, сообщает региональная прокуратура.

В совершении преступления подозревают руководство одной из строительных организаций. По данным надзорного ведомства, должные лица фирмы предоставили в органы власти поддельную проектную документацию для строительства двухэтажного 17-квартирного дома и подали заявку на участие в электронном аукционе, который фирма выиграла по максимальной цене. Дом был предназначен для детей-сирот.

«Для значительного удешевления стоимости работ администрация коммерческой структуры, вопреки требованиям закона, наняла низкоквалифицированных работников», — считают правоохранители, отмечая, что работой строителей «отсутствовал надлежащий контроль».

В прокуратуре сообщают, что был выявлен ряд нарушений при строительстве — в частности, в ряде квартир «деформировались конструкции полов», в санузлах отсутствовала гидроизоляция, подтекали батареи и крыша, лестница в подъезде не соответствовала требованиям безопасности, отсутствовали «прочность, жестокость и устойчивость перекрытия между этажами». Выявлены и другие нарушения.

По оценке следствия, ущерб превысил 6 млн рублей. По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске одной из городских больниц возмещён ущерб в размере 2,1 млн рублей, причинённый осуждёнными сотрудниками медицинского учреждения.

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