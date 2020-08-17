Сочи, Краснодарский край, , 11:57 — REGNUM Смартфоны маркировкой iPhone, изъятые на посту «Адлер» на абхазо-российской границе, признаны поддельными. Об этом 17 августа сообщает пресс-секретарь Сочинской таможни.

По данным ведомства, партию из 22 гаджетов пограничники обнаружили в грузовом автомобиле с продуктами, который въезжал в Россию. Оформление упаковки вызвало подозрение у работников таможни в том, что продукция является поддельной.

Для проверки информации был отправлен запрос в компанию Apple. Там ответили, что данная продукция не производилась правообладателем товарного знака или по его лицензии.

По оценкам экспертов, сумма предотвращенного ущерба составила 703 824 рубля.

Материалы переданы в УВД Сочи.