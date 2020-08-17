Онгудайский район, Алтай, , 11:48 — REGNUM Прокуратура в Республике Алтай проводит проверку по факту загрязнения окружающей среды нефтепродуктами в Онгудайском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

Как отмечается, 15 августа водитель большегруза слил 0,5 тонны мазута на территории села Онгудай. Прокуроры в настоящее время устанавливают нанесённый водителем ущерб.

«После чего прокуратурой будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, направленные за возмещение причиненного окружающей среде ущерба», — отметили в надзорном органе.

О мотивах поступка водителя не сообщается.