Казань, , 12:34 — REGNUM В столице Татарии на улице Сафиуллина прохожие заметили мёртвую женщину, сидевшую на стуле перед храмом иконы Божией Матери Умиление. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

Погибшую обнаружили 16 августа. На место выезжали полицейские, криминалисты и кинологи. Точная причина гибели женщины неизвестна. Специалистам установят личность погибшей и выяснят не криминальное ли это убийство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани 10 августа открыли новый похоронный комплекс «Курган» на 147 тыс. мест. В его состав войдут два общественных кладбища более чем на 147 тыс. могил и два помещения для прощания с умершими.

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