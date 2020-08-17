Чебоксары, , 11:13 — REGNUM В Чувашии направлено в суд уголовное дело о попытке передачи взяток следователю и сотруднику ГИБДД. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генеральной прокуратуре и следственном управлении СКР по республике.

Перед судом предстанет 63-летний автовладелец. Правоохранители полагают, что 16 мая 2020 года злоумышленник при задержании за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения попытался дать автоинспектору 600 рублей за непривлечение к ответственности. Сотрудники полиции отказался от взятки, сообщив об этом в дежурную часть. Для разбирательств его вызвали 18 мая в шумерлинский межрайонный следственный отдел СУ СКР.

«Находясь в служебном кабинете исполняющего обязанности руководителя следственного отдела, обвиняемый с целью избежать привлечения к уголовной ответственности передал 35 тыс. рублей взятки, положив их на стол», — говорят в управлении.

Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»), ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления ГУ МЧС по республике, которого обвинили в получении 150 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя из Чебоксар.

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