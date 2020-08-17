Бровары, Украина, , 11:04 — REGNUM Полиция Киевской области открыла уголовное дело по факту поджога автомобиля журналистов программы «Схемы». Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе ведомства.

«Происшествие квалифицировано как умышленное уничтожение [имущества]. Назначены экспертизы», — сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в ночь на 17 августа в городе Бровары неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий съёмочной группе программы «Схемы».

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«Журналистские расследования — это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со «Схемами», — полностью недопустима. Очевидно, за годы деятельности в программы появились враги, по которым были сняты расследование», — рассказала она.

Мендель добавила, что государство должно защитить свободу слова на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестный сжёг автомобиль Tesla, принадлежащий бывшему главе офиса президента Украины Андрею Богдану.

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