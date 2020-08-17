Бровары, Украина, 17 августа 2020, 11:04 — REGNUM Полиция Киевской области открыла уголовное дело по факту поджога автомобиля журналистов программы «Схемы». Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе напомнили, что в ночь на 17 августа в городе Бровары неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий съёмочной группе программы «Схемы».
Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
Мендель добавила, что государство должно защитить свободу слова на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестный сжёг автомобиль Tesla, принадлежащий бывшему главе офиса президента Украины Андрею Богдану.
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