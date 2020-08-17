Дзержинск, Нижегородская область, , 10:58 — REGNUM В результате столкновения грузового автомобиля с пассажирским автобусом в Дзержинске в Нижегородской области пострадали пять человек. Об этом 17 августа сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Произошло столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» и рейсового автобуса ПАЗ. В результате ДТП пострадали пять человек», — рассказали в пресс-службе.

Также там уточнили, что, по данным ведомства, на момент столкновения в пассажирском автобусе было 12 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно, что четырехлетняя девочка скончалась в больнице после дорожного происшествия на автотрассе в Башкирии.