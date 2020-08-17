Уфа, , 10:57 — REGNUM Проверку по факту падения на ребенка хоккейных ворот организовали в Башкирии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай с девочкой произошел 1 августа в г. Сибай. На семилетнюю девочку упали хоккейные ворота, которые не были закреплены. В результате ребенок получил травму головы и был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

Расследование дела продолжается.

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