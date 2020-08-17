Таврический район, , 10:52 — REGNUM Заместитель главы Таврического района Омской области арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

«По версии следствия, подозреваемый, используя свои должностные полномочия, получил денежные средства за оказание содействия в заключении договора аренды муниципального имущества юридическому лицу», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.290 УК РФ. Чиновник взят под стражу на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге оперативники экономической полиции ГУ МВД задержали заместителя главы администрации Колпинского районаАлексея Жукова.Ему инкриминируется получение взятки на сумму около полумиллиона рублей.

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