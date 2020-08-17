Оренбург, , 10:49 — REGNUM В Оренбурге на территории садового некоммерческого товарищества «Солидарность» из-за удара молнии уничтожен дом, принадлежащий пенсионеру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, вечером 16 августа из-за грозового разряда пожар возник в дачном доме и бане, которые находились под одной кровлей. На ликвидацию возгорания потребовался один час. Пострадавших и погибших нет.

Недвижимость уничтожена на площади 50 кв. метров. Для тушения пожара задействовали 15 человек и пять спецмашин.

Стоит отметить, что это уже второй случай за лето, когда пожар в доме происходит из-за удара молнии. В июне в селе Хортица Александровского района сгорел жилой дом.

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