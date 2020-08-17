Уфа, , 10:48 — REGNUM Четырехлетняя девочка скончалась в больнице после дорожного происшествия на автотрассе в Башкирии. Об этом 17 августа сообщает главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ДТП произошло вечером 16 августа на автотрассе Уфа — Оренбург. На 72 км этой дороги столкнулись ВАЗ-2115, под управлением 59-летнего мужчины и встречного автомобиля «Mercedes-Benz», за рулем которого находился мужчина 30-и лет.

Отмечается, что после столкновения, отечественный автомобиль столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем «Datsun», под управлением 41-летнего жителя Гафурийского района.

В этой дорожной аварии получили травмы и были доставлены в больницу водитель ВАЗ-2115 и пассажиры автомашины «Datsun»: 61-летняя и 39-летняя женщины, а также 4-летняя девочка, которая позже скончалась в медицинском учреждении.

По словам Динара Гильмутдинова, девочка во время аварии сидела на руках у матери. Детского кресла в салоне машины не было. При этом водитель отечественного автомобиля был в нетрезвом состоянии.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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