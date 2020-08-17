Улан-Удэ, , 10:38 — REGNUM В Улан-Удэ вновь фиксируют повышение уровня воды в Селенге, правда, всего на 1 см за сутки. Таким образом, уровень реки на утро 17 августа составил 182 см, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«В зону возможного паводка по Селенге в Советском районе попадают 10 СНТ и ДНТ. Общее количество дворов — 5 642», — отметил заместитель начальника Управления по ЧС администрации Дмитрий Федоров.

К размещению эвакуированных граждан готовы общежития высших и средних учебных заведений города. Кроме того, власти заключили соглашения о взаимодействии с гостиницами и хостелами для развёртывания на их базе пунктов размещения.

Чиновники также призвали жителей угрожаемых участков принять предупредительные меры для уменьшения ущерба. В частности, откачать выгребные ямы, закрепить имущество, закрыть окна подвалов и первых этажей. По словам Фёдорова, они надеются на лучшее, но готовятся к худшему.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад в Улан-Удэ был введён режим повышенной готовности из-за угрозы паводков.

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