Уфа, , 10:27 — REGNUM Тело девятилетней девочки обнаружено в бане в Башкирии. Об этом 17 августа сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на совещании в правительстве региона.

По его словам, трагедия произошла 16 августа в Калтасинском районе. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом.

Фарит Гумеров также отметил, что на минувшей неделе в республике было зафиксировано несколько происшествий с детьми. Одна девятилетняя девочка погибла, отравившись грибами, один ребенок 2-х лет получил тяжелые травмы, упав из окна с девятого этажа.

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