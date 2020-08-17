Тункинский район, Бурятия, , 10:23 — REGNUM В Бурятии безрезультатно завершилась четвёртая неделя поисков пропавшего самолёта Ан-2 с шестью людьми на борту. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, воздушные суда за это время провели 121 вылет, обследовано более 27 тыс. кв. км.

Беспилотник Минобороны РФ провёл 11 вылетов, проверив территорию площадью около 1664 кв. км. Наземные группы спасателей и добровольцев обследовали 608 кв. км.

«За вчерашний день организован поиск 2 группами спасателей наземной группировки по 2 маршрутам: маршрут по руслу реки Китойкин Республики Бурятия; маршрут по руслу реки Холомха, хребет Китой-Кинский Иркутской области. Обследовано 30 кв. км», — отметили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт пропал 19 июля, совершая облёт территории Тункинского и Окинского района Бурятии в рамках борьбы с тутовым шелкопрядом. Возбуждено уголовное дело.

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