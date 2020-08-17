Нью-Дели, , 10:21 — REGNUM Число погибших из-за оползней в штате Керала, находящемся в южной части Индии, с начала текущего месяца выросло до 58 человек. Об этом 17 августа сообщает газета The Hindu.

По информации журналистов газеты, в течение прошедших суток оползни, которые были вызваны муссонными ливнями, снова произошли в районе Муннар. В результате произошедшего погибли как минимум два жителя штата, 12 человек числятся как пропавшие без вести и ещё 100 человек лишились крова.

Также уточняется, что в результате оползней пострадали рабочие чайных плантаций и указывается, что в штате дальше ведутся поисково-спасательные операции, однако их проведению мешают дожди и туманы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 августа стало известно, что как минимум 31 человек погиб, ещё 11 числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в Южной Корее.