Ханты-Мансийск, , 10:14 — REGNUM Министерством внутренних дел России объявлено вознаграждение в один миллион рублей за помощь в задержании бывшего начальника контрольно-ревизионного управления Минфина РФ по ХМАО Юрия Чекина. Сообщение о розыске и вознаграждении опубликовано на сайте МВД России.

Так выглядел Юрий Чекин в 2018 году Пресс-служба МВД России

«Весной 2000 года, чтобы избежать уголовного преследования за совершение преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, Юрий Чекин организовал убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина. Задержанные исполнители указали на заказчика, который скрылся и с тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщается на сайте.

Опубликованы установочные данные по Юрию Чекину: родился 1 января 1963 года в селе Кошкино Белозерского района Курганской области.

Как ранее сообщало РЕ, бывший руководитель контрольно-ревизионного управления ХМАО в январе 2018 года в подполье записал обращение к президенту России Владимиру Путину, где уверяет в своей невиновности.

Напомним, прокурора ХМАО Юрия Бедерина убили вечером 25 июля 2000 года тремя выстрелами в упор в подъезде дома. По версии следствия, убийцами являлись два выходца из Дагестана, оплатил заказ на прокурора житель Ханты-Мансийска Виктор З. Все трое вину на суде не признали. В заказе убийства подозревается Юрий Чекин, который за убийство прокурора Бедерина якобы заплатил $50 тысяч.

Сообщить информацию о местонахождении подозреваемого Юрия Чекина можно по телефонам 8(3467) 398−107, 398−215, 398−287, 8−932−411−43−37.

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