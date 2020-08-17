Саргатский район, , 10:10 — REGNUM В Саргатском районе Омской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства котёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний местный житель.

В полицию обратилась гражданская супруга подозреваемого из села Нижнеиртышское. Выяснилось, что после ссоры с женщиной, мужчина выбежал во двор и расстрелял из пневматической винтовки животное. За происходящим наблюдали из окна дети, которым принадлежал котёнок, что нанесло им, как отмечается, сильные моральные страдания.

«В рамках предварительной проверки проведены баллистическое и ветеринарное исследования, заключения которых подтвердили, что животное скончалось от полученных травм», — отметили в ведомстве.

Задержанный был ранее судим за кражи, угрозу убийством, хулиганство и нарушение неприкосновенности жилища. У него полицейские изъяли винтовку МР-512 калибром 4,5 мм. Теперь мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

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