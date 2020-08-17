Чита, , 10:08 — REGNUM Жителей Забайкальского края предупредили о непогоде. По данным регионального ГУ МЧС РФ, днём 17 августа и в ночь на 18 августа по территории края местами ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни.

«Неблагоприятные метеорологические явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального характера», — предупреждают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, продолжительные ливни уже принесли немало бед региону: 12 августа река Чита вышла из берегов, подтопив дачные участки в СНТ «Шишкино-Остров».

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