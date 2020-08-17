Клин, Московская область, , 10:01 — REGNUM Проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Клину начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой легкомоторного самолёта в Московской области», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 16 августа около 19:45 мск на аэродроме «Щёкино» в Клинском районе Подмосковья легкомоторным самолетом была совершена жесткая посадка, в результате которой летчик получил травмы и был доставлен в больницу.

Также указывается, что проверка поручена Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте и по ее результатам, в случае наличии оснований, будет проведено рассмотрение вопроса о принятии соответствующих мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 августа известно, что легкомоторный самолет Wilga 35, на борту которого находился один человек (пилот) совершил жесткую посадку в Подмосковье.