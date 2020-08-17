Ямусукро, , 09:56 — REGNUM В результате акций протеста, прошедших в городах Кот-д'Ивуара на прошлой неделе, погибли три человека, несколько демонстрантов были ранены. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на доклад полиции.

В докладе говорится, что двое протестующих погибли в городе Дуэкуэ и еще один в Бонуа.

Как сообщили репортеры издания, только в городе Дуэкуэ с понедельника, 10 августа, были ранены 113 человек. У многих из них — огнестрельные ранения, а также колото-резаные раны, отмечали очевидцы.

В докладе также сообщается о серьезных разрушениях в городах.

Напомним, что со среды, 12 августа, жителям страны на три дня запретили покидать свои дома. Активисты уверены, что это было сделано для подавления оппозиционных выступлений.

В правящей партии Кот-д'Ивуара «Объединение уфуэтистов за демократию и мир» (RHDP) заявили, что ответственность за беспорядки должна понести оппозиция. В правительстве страны было начато расследование с целью обнаружения организаторов общенациональных демонстраций.

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