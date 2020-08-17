Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM В Петербурге начали проверку в связи с сообщениями жителей о массовой драке вблизи строящихся домов по улице Генерала Кравченко в Красносельском районе. Прибывшие по сообщению граждан полицейские на месте событий никого не застали, но получили подтверждения, что потасовка действительно была. Идет выяснение обстоятельств случившегося.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, информация о массовой драке поступила в полицию 16 августа около 22 часов.

«Оперативно прибывшие сотрудники полиции по указанному адресу никого не обнаружили. Была опрошена женщина, которая проезжала мимо на своем автомобиле и действительно видела потасовку», — отметили в Главке МВД.

До настоящего времени заявлений от граждан и телефонограмм из медучреждений об обращениях пострадавших не поступало.

Тем не менее, полиция проводит проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По сообщениям пользователей соцсети, драка произошла у ЖК «Солнечный город». На кадрах, которые оставил очевидец, видно порядка 20 участников выяснения отношений. Петербуржцы предполагают, что инцидент произошел в среде трудовых мигрантов.