Минск, , 09:41 — REGNUM Министерство внутренних дел Белоруссии в своем YouTube-канале показало видео, в котором сотрудники силовых ведомств рассказали о травмах, полученных во время акций протеста.

Так, сотрудник минского РУВД рассказал, что попал в больницу после того, как на них напали в ходе одного из несанкционированных митингов.

«При задержании я подвернул ногу, доставили в госпиталь, прооперировали, после чего я узнал, что у меня перелом лодыжки в трех местах», — отметил он.

По словам военнослужащего внутренних войск, ему в лицо попала стеклянная бутылка, он «наклонился вниз, наклонил голову и понял, что сильно течет кровь». В результате мужчина полностью лишился одного зуба.

Напомним, несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов, в результате которых победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что целью Лукашенко, по его словам, является сохранение независимого и стабильного государства.

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